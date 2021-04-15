وفاة أقدم يهودي في مصر... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة "الشروق"، مساء اليوم الخميس، بأن أريه كان معروفا بكونه ذاكرة حية للحركة اليسارية المصرية، وتطور العاصمة المصرية، القاهرة، وتاريخ مصر الفني والأدبي.

وذكرت أن ألبير أريه، ولد وسط القاهرة، وتحديدا في شارع الفلكي، في يونيو/ حزيران 1930، وتعلم بالمدارس المصرية، ونشط في الحركة الشيوعية المصرية، منذ الأربعينيات من القرن الماضي، وسُجن عام 1953 لمدة 11 عاما.

وكان أريه من اليهود المصريين الذين حافظوا على مصريتهم وعروبتهم وساهموا في مناهضة الحركة الصهيونية، ورفضوا الهجرة إلى إسرائيل، ولم يعرف غير القاهرة وطنا.

ولد ألبير أريه لأب تركي جاء مع شقيقه إلى مصر، مطلع القرن العشرين، ليعمل محاسبا بمحل تجاري بمنطقة الموسكي بوسط القاهرة، أما والدته فكانت ابنة عامل روسي، حلَّ بمصر، نهاية القرن التاسع عشر.