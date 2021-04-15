شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» توضح أقصى عدد ساعات عمل للأحداث خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكدت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، على ألا تزيد ساعات العمل الفعلية للأحداث في شهر رمضان المبارك على أربع ساعات.

كما أوضحت الهيئة، أنه لا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية .

ووفقاً للمادة 161 بقانون العمل فإنه لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها.