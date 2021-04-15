شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتأثر دعم حساب المواطن في حال تغيير رقم «الآيبان»؟.. البرنامج يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أوضح برنامج حساب المواطن، طريق تغيير الآيبان البنكي للمستفيد، ومدى تأثير ذلك على صرف الدعم.

وقال البرنامج: إنه يمكن تغيير الآيبان البنكي عن طريق الخطوات التالية: (تسجيل الدخول، تفاصيل الطلب، بيانات الحساب البنكي)، بشرط أن يكون مرتبطاً باسم مقدم الطلب.

‏‎‎‎وأضاف البرنامج رداً على بعض الاستفسارات : “في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ “10 أبريل” سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر “يونيو” وسيتم صرف الدعم “في حال كنت مستحق” على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثاً، وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان”.