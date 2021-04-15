حقوقيون: إسرائيل اعتقلت 1400 فلسطيني منذ بداية العام

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية (حريات) ومركز وادي حلوة-القدس في تقرير بمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني" الموافق السبت المقبل، بحسب موقع "عرب 48".

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI

وأوضح البيان أن بين الفلسطينيين المعتقلين منذ بداية العام، ما يزيد عن 230 قاصرا تقل أعمارهم عن 18 عاما و39 امرأة.

ووفقا للتقرير فإن إجمالي عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ 4500 معتقل.

واليوم الوطني لنصرة المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل، يوافق 17 أبريل/ نيسان من كل عام.

وكان المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، أقر هذا اليوم في عام 1974 واعتبره يوما لتوحيد الجهود والفعاليات لنصرة المعتقلين.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأسرى الذين تجاوزت مدة اعتقالهم 20 عاما بشكل متواصل 62 أسيرا ويعرفون بعمداء الأسرى. وأضاف "عدد الأسرى الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد 543 أسيرا".

واستعرض التقرير الأوضاع الصحية للمعتقلين وكذلك استمرار سياسة الاعتقال الإداري، وهو قانون بريطاني قديم تستخدمه إسرائيل لاعتقال فلسطينيين دون محاكمة لفترات من ثلاثة إلى ستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري لهم.