مصادر سورية لـ"سبوتنيك": إعادة خط غاز للخدمة بعد تعرضه لاعتداء إرهابي

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت مصادر في مديرية استثمار غاز الجبسة بمدينة الشدادي، لمراسل "سبوتنيك" في الحسكة، إن اعتداءا إرهابيا عبر تفجير عبوة ناسفة، تعرض له خط نقل الغاز الطبيعي من معمل (غاز الجبسة) بالشدادي جنوبي محافظة الحسكة، مع محطة الريان بمحافظة حمص، ليل (الاربعاء- الخميس) في منطقة مزرعة البلاش جنوبي محافظة الحسكة الواقعة تحت سيطرة مسلحين موالين للجيش الأمريكي في تنظيم "قسد" ، ما أدى لتوقف ضخ ونقل الغاز إلى المحطة.

والاعتداء الجديد الذي استهدف أنابيب نقل الغاز في المنطقة الشرقية من سوريا، هو الـ 21 من نوعه خلال السنوات التسع الأخيرة.

وبينت المصادر بأنه فور حدوث الاعتداء تم إيقاف عمليات الضخ عبر الخط بإغلاق صممات الضخ في المعمل، ومنذ صباح اليوم الخميس 15 نيسان/ أبريل، قامت ورش المعمل بزيارة موقع التفجير والمباشرة بعمليات الإصلاح التي انتهت بإعادة الخط إلى الخدمة والمباشرة بإعادة ضخ الغاز عبر الخط المذكور باتجاه الداخل السوري.

© Sputnik . Attia Al-Attia إصلاح خط لنقل الغاز الطبيعي من ريف محافظة الحسكة إلى محطة الريان في محافظة حمص، سوريا 15 أبريل 2021

وتابعت المصادر أن الخط ينقل يوميا ما يقارب مليون و100 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى محطة الريان لاستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية وصناعة السماد الطبيعي في محافظة حمص.

وكشفت المصادر عن أن الخط تعرض منذ عام 2012 ولغاية العام الحالي 2021 لعدد من الاعتداءات الارهابية والتي تصل إلى حدود الـ 21 مرة نتيجة سيطرة المجموعات المسلحة الإرهابية على المناطق التي يمر فيها مسار الخط ، كان اخرها في الــ 27 من شباط الماضي بعد تفجير اربعة عبوات ناسفة في الخط في منطقة ابو خشب بريف دير الزور الشمالي الغربي.