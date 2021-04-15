شركة بريطانية تطالب مجمع البترول الجزائري "سوناطراك" بتعويض مالي ضخم

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الشركة البريطانية بيانا صحفيا عبر موقعها الرسمي، اتهمت فيه مجمع "سوناطراك" بالتصرف بطريقة "عدوانية وغير عقلانية" بعد إلغائه العقد، حسبما قال رئيس مجلس الإدارة، أنغليو موسكوف، وفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وقال موسكوف: "إن هذا الإجراء يتعارض مع جهود الجزائر لجذب الاستثمار الأجنبي".

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وقد أنهت شركة "سوناطراك" عقدها مع شركة "ساني هيل إينيرجي" البريطانية للتشغيل بالمشاركة في هذا الموقع الذي يقع على بعد 1100 كم جنوب شرقي الجزائر، حيث استثمرت الشركة البريطانية مئات الملايين من الدولارات على حد قولها.

وجاء في بيان صادر عن الشركة البريطانية، قالت فيه "إنها اعترضت على صلاحية إنهاء العقد، وبعد الحصول على الاستشارة القانونية، تعتزم متابعة جميع سبل اللجوء القانونية لتعويضها عن فقدان مصلحتها".

وصرحت شركة "ساني هيل إينيرجي": "أنها كانت تمتلك 38.25% من مشروع عين تسيلا، من خلال فرعها المملوك بالكامل في تروسلتيك عين تسيلا، وإن شركة سوناطراك لم تعرض أي تعويض مالي".

وتعترض الشركة البريطانية على القرار وتعتزم اتخاذ إجراءات قانونية لاسترداد المبالغ المفقودة أو المليار دولار حسب تقديراتها".