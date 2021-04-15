الأردن... براءة صاحبة هاشتاج "أبوي أحسن من الملك"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وسائل إعلام أردنية فقد قضت محكمة الاستئناف في الأردن بـ"عدم مسؤولية" فتاة أردنية، كان قد حكم عليها بالسجن عاما بتهمة "إطالة اللسان على الملك".

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وقال مصدر قضائي في تصريحات صحفية إن محكمة الاستئناف قضت "بعدم مسؤولية" الفتاة التي سبق وأن حكم عليها بالسجن عاما من محكمة صلح جزاء شمال عمان بتهمة "إطالة اللسان على الملك".

وأكد المصدر أن محكمة الاستئناف توصلت "إلى عدم مسؤولية الفتاة عن الجرم المسند إليها، لانتفاء القصد الجرمي لديها، لأن البينات المقدمة في سياق الدعوى تدلل على أن المستأنفة لم تكن تقصد الإساءة لجلالة الملك أو النيل من كرامته واعتباره الأدبي بأي شكل من الأشكال".

وكانت الأردنية آثار الدباس قد نشرت تدوينة عبر حسابها على "فيسبوك" تقول فيها إنها تلقت اتصالا من ملك الأردن عبدالله الثاني بعد التداول الكبير لقضيتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الدباس إن الملك "نصرها" وعبر عن دعمه لها بقوله "أنت أخت لي بإذن الله".

وكان هاشتاج "أبوي_أحسن_من_الملك" قد تصدر "تويتر" في الأردن بعد الحكم على الفتاة بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.