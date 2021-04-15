مستجدات كورونا.. 985 إصابة جديدة وشفاء 661 حالة و10 وفيات

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أكدت وزارة الصحة أن عدم الحضور في الموعد المحدد لأخذ لقاح كورونا يتطلب حجز موعد جديد مرة أخرى من قبل المستفيد، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على موعد لأخذ اللقاح والالتزام بالحضور في نفس الموعد.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (985) حالة مؤكدة وتعافي (661) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9249) منها (999) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (402142) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (386102) حالة , كما تم تسجيل عدد(10)حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6791) حالة “رحمهم الله جميعاً” كما تم إجراء (45953) فحصا مخبريا .

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).