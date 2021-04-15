الكويت - هبة التوبجي - قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي إنه تم اليوم الإعلان عن برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين القطاع الصناعي، وذلك بتكامل الجهود مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وأضاف “الراجحي” أن البرنامج سيسهم في تحفيز الاقتصاد وتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية.

من جانبها بينت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن برنامج تحفيز توطين وظائف القطاع الصناعي يقدم مزايا هي:

– دعم راتب الموظف بنسبة 50 % لمدة سنتين بحد أقصى 3000 ريال.

– الاستفادة من برنامج نقل السيدات من وإلى مقر العمل التابع لـ”هدف”.

– دعم كامل لبرامج التدريب التي يقدمها صندوق الموارد البشرية “هدف”.

وقالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إنه تفعيلا لاتفاقية تحفيز توطين وظائف القطاع الصناعي وبالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، فإنها تدعو المنشآت الصناعية المرخصة إلى عرض فرصها الوظيفية من خلال الصفحة المخصصة للمسار الصناعي في موقع “طاقات”.