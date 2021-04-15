اخبار الخليج

الجولات الخمس المتبقية .. خلاصة الموسم

0 نشر
صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

الكويت - هبة التوبجي - *الجولات الخمس المتبقية من دوري للمحترفين ، هي خلاصة الموسم ، من يستطيع حصد تلك النقاط بالتمام والكمال هو في مأمن وأمان حقا ، من يا هل ترى سيحصد تلك النقاط بالكامل ؟ هو ذلكم الفريق المعد إعدادا متكاملا فنيا ومعنويا ونفسيا ، مهيأ لكل الظروف ومتغيرات الأحداث ، يؤدي بنفس النفس القوي بكل مباراة ، وغير ذلك كلام مستهلك وغير مقنع .
*الاتحاد دخل منافسا نظير عمل مضني جبار ، يتمنون عشاقه مواصلة ذلكم العطاء الجبار حتى تتكلل بالتوفيق والنجاح وحصد البطولات .
*الهلال الفريق المتمرس باستمرار على المنافسة ، الآن هو في الصدارة ، هل سيستمر أم هناك من سيوقفه ؟
*الشباب عائد بقوة وفق تطلع لتحقيق اللقب ، هل سيتحقق له ذلك أم سيتوقف ؟
هناك كافة الفرق المتبقية لديها حسابات أما مركز للآسيوية أو المحافظة على البقاء في الدوري ، من هنا تكمن الإثارة في الجولات القادمة المنتظرة من كافة عشاق لعبة كرة القدم .
*الفرق المشاركة آسيويا هي الهلال والنصر والأهلي ، سهلة لهم المهمة بأن تجمع الفرق المشاركة على الملاعب ، لذا فعلا فرصة مواتية للفرق السعودية الاستفادة من ذلك العامل القوي والعمل على تقديم مستويات عالية يكون نتاجها تأهلهم جميعا للمراحل الأخرى ، هل يفعلوها ؟
*الرأي الموضوعي الهادف الذي ينتقد العمل ويوجد حلول ناجعة مطلب لكل العقلاء ، لكن الرأي الشخصي المتشنج المنفعل الذي يمس الأشخاص وليس أدوارهم ، رأي مرفوض جملة وتفصيلا .
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم

 

الكاتب الرياضي/ حمزة السيد

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا