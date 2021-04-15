شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. بردية كثيفة على «تربة» شرق الطائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون مقاطع مصور لسقوط بردية قوية على محافظة تربة شرق الطائف، اليوم الخميس. وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تنبيهاً بهطول أمطار تشمل (الخرمة، المويه، تربة، رنية) من 1 الظهر حتى 8 مساءً، كما حذر من التأثيرات المصاحبة للأمطار كالأتربة المثارة، ونشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية، وتساقط البرد.

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