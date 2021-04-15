بوتين يبحث هاتفيا مع الدبيبة التسوية في ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان الكرملين: "تمت مناقشة مسألة التسوية في ليبيا بشكل مفصل، حيث رحب الرئيس فلاديمير بوتين بتشكيل سلطات مركزية في البلاد لفترة انتقالية، التي من المقرر أن تحضر وتجري انتخابات وطنية نهاية العام".

وتابع الكرملين: بالإضافة إلى ذلك، أشاروا إلى استعداد روسيا لمواصلة تعزيز العملية السياسية الليبية لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في ليبيا، وتعزيز سيادتها ووحدتها، وكذلك ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية التقدمية.

وختم البيان: مع الأخذ في الاعتبار التجربة الغنية للتعاون متبادل المنفعة بين البلدين، تم الاتفاق على البدء في وضع اتجاهات واعدة لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وبحسب البيان، "أعرب عبد الحميد دبيبة عن امتنانه لتسليم ليبيا دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا".

يذكر أن الدبيبة أعلن سابقا، عن وصول أول شحنة من لقاحات كورونا إلى ليبيا، تضم أكثر من مائة ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V".

يشار إلى أن الرئيس الروسي هنأ رئيس وزراء ليبيا والشعب الليبي بأسره ببدء شهر رمضان المبارك.

هذا وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد، السلطة بشكل رسمي، منتصف الشهر الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.