مسؤول بالخارجية الأمريكية: دعمنا للجيش اللبناني غير مشروط

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة أنباء "المركزية" اللبنانية عن هيل قوله بأن دعم بلاده للجيش اللبناني غير مشروط، إلا أن "شرط دعم لبنان ماليا واقتصاديا يرتبط عضويا بتأليف حكومة قادرة على اتخاذ خطوات صارمة باتجاه مكافحة الفساد المستشري".

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ولفت هيل في حديثه إلى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، شربل وهبه، إلى الثقة الكبيرة التي توليها واشنطن لقيادة الجيش وإلى أن الاستقرار اللبناني مهم في منظور الإدارة الأمريكية الحالية التي لن تختلف عن سابقاتها في موضوع تمكين المؤسسة العسكرية في لبنان، والوقوف إلى جانبها لا سيما في ظل الأزمة المعيشية الكبيرة التي يتخبط فيها البلد.

وفي لقائه مع قائد الجيش العماد جوزيف عون استفسر هيل عن وضع المؤسسة في ظل الوضع الاقتصادي الهش الذي ينسحب عليها كما على جميع اللبنانيين واستمع المسؤول الأمريكي إلى شرح القائد وسأل عن كيفية المساعدة ومدى تأثر الجيش عملانيا بقرار ترشيد الانفاق المعتمد فيما لا يزال مستمرا في أداء المهام الكبيرة الملقاة على عاتقه على أكمل وجه.

في سياق متصل، أنّب هيل زعماء لبنان لفشلهم في إنهاء الأزمة السياسية القائمة منذ شهور وفي تشكيل حكومة جديدة تعالج الأزمة الاقتصادية في البلاد.

ووفقا لـ"رويترز"، جدد هيل، بعد محادثات في بيروت مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، دعوات واشنطن وحلفائها للسياسيين اللبنانيين لمعالجة "الأزمة السياسية والاقتصادية المؤرقة".

والتقى هيل برئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري، وقال إنه يتعين على السياسيين اللبنانيين إبداء المرونة المطلوبة لتشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاح حقيقي.