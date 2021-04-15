لمناقشة الملف الإيراني... وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي لأول مرة بنظيره الإماراتي

دبي - محمود عبدالرازق - نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال"، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة لها في "تويتر"، أفادت من خلالها بأن غابي أشكنازي، سيلتقي نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، في قبرص خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكدت الإذاعة الإسرائيلية بأن أشكنازي سيطير إلى قبرص خلال الساعات المقبلة للقاء ابن زايد، برفقة كل من وزيري خارجية قبرص واليونان، لبحث العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

فيما أشارت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إلى أن أشكنازي سيناقش مع نظيره الإماراتي ملفات السياحة والغاز الطبيعي والاقتصاد، والموقف الإيراني بشأن الاتفاق النووي، وكذلك كيفية التعاطي الإسرائيلي مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

يذكر أن الإمارات والبحرين قد وقعتا أيضا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأسبق، دونالد ترامب.