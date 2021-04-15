شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تطالب المجتمع الدولى بممارسة كل الجهود لإجراء الانتخابات فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت فلسطين المجتمع الدولى، بممارسة كل الجهود لإجراء الانتخابات فى القدس، وشدد رئيس الدائرة العربية والبرلمانية فى منظمة التحرير الفلسطينية، عضو لجنة الشرق الأوسط فى اتحاد البرلمان الدولى عزام الأحمد على ضرورة ممارسة كل الجهود من قبل أطراف المجتمع الدولى مع الحكومة الإسرائيلية من أجل عدم قيامها بوضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات فى القدس بكل مراحلها.

وفى ظل استمرار الاعتداءات فى فلسطين، أطلع عزام الأحمد أعضاء اتحاد البرلمان الدولى، على الأوضاع فى فلسطين، خلال اجتماع لجنة الشرق الأوسط فى اتحاد البرلمان الدولى اليوم الخميس، عبر تقنية "زووم"،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فى ظل استمرار وتصاعد الاعتداءات التى يقوم بها المستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلى على المواطنين ومصادرة وهدم بيوتهم، واستمرار تنكر إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية بصورة الإجراءات لإجراء الانتخابات العامة فى فلسطين.

كما عرض عضو منظمة التحرير فى فلسطين، عزام الأحمد أمام اللجنة نماذج عن العراقيل التى تقوم بها سلطة الاحتلال كمنع الاجتماعات الخاصة بذلك، واعتقال المشاركين بها واعتقال عدد من المرشحين.

بدوره، أكد الأمين العام لاتحاد البرلمان الدولى مارتن تشونغونغ دعم اجراء الانتخابات الفلسطينية دون أية عراقيل، حيث عبر عن شكر الاتحاد على الدعوة للمشاركة فى الرقابة عليها، مشجعا أعضاء الاتحاد على المشاركة فيها ، مضيفا أن اللجنة والاتحاد الدولى سيتابعان تطورات عملية الانتخابات في الاجتماع المقبل فى شهر مايو المقبل.