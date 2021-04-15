شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق» يتوقع: مبشرات مطرية على عدة مناطق خلال الساعات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الدكتور خالد الزعاق، خبير الطقس والمناخ، هطول مبشرات مطرية على بعض مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة.

وقال الزعاق في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: اليوم الخميس، مبشرات مطرية مشوبة في بعض حالاتها ببرديات في أماكن متفرقة من نواحي نجران وعسير والباحة وبيشة ورنية والخرمة وتربة والطائف وعفيف والحوميات شرق والمدينة والمهد حرات حائل.

وكان المركز الوطني لللأرصاد، قد توقع في تقرير له عن حالة الطقس، اليوم الخميس، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وقد تصحب بزخات من البرد على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الشرقية منها، كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم.