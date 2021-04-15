شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول صحي يكشف الحل الأمثل لتقليل ارتفاع إصابات كورونا بالمملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مسؤول صحي عن حل ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد بالمملكة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد الدكتور أحمد العمار، مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي، أن الحل الأمثل لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الفترة الماضية، هو الحصول على لقاح كورونا.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع برنامج “الراصد” المذاع على “قناة الإخبارية” أن هناك العديد من الامتيازات التي يتمتع بها المحصنون من الفيروس، والتي تتضمن عدم الحاجة إلى العزل المنزلي في حال مخالطة أحد المُصابين بالفيروس، مع انخفاض احتمالية الإصابة للمحصن.

وبين العمار أن المحصنين يمكنهم أن يجلسوا مع بعضهم دون ارتداء الكمامات، وكذلك مع أسرهم وأقاربهم، بالإضافة إلى عدم خضوعهم للحجر في حال السفر لبلدان أخرى.

ولفت إلى أن هناك مسارين لزيادة الوقاية من الفيروس في المملكة، وهما استمرار أعمال التلقيح للوصول إلى المناعة المجتمعية، إلى جانب مواصلة الالتزام من قبل الجميع بالإجراءات الاحترازية.