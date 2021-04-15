جدة.. إغلاق ساحة حراج السيارات بمنطقة المعارض لعدم الالتزام باحترازات «كورونا»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، إغلاق ساحة حراج السيارات بمنطقة المعارض بجدة، حتى إشعار آخر، وذلك لعدم الامتثال للتدابير الاحترازية وغياب التباعد الجسدي بين مرتادي السوق.
كما قررت أمانة محافظة جدةإغلاق 62 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأعلنت الأمانة تنفذ 4219 جولة رقابية لمتابعة امتثال المنشآت الغذائية والتجارية للإجراءات الوقائية، وذلك ضمن الجهود المكثفة للتأكد من امتثال المنشآت التجارية والغذائية للإرشادات والتدابير الاحترازية.
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