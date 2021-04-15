جامعة خليفة تنظم المعرض الافتراضي لفرص التدريب المهني 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

نظمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا المعرض الافتراضي لفرص التدريب المهني 2021 بمشاركة 29 مؤسسة من القطاعين العام والخاص..استعرضت فرص التدريب المهني المطروحة كخطوة أولى رئيسة في المجال المهني للشباب المتخصصين والمؤهلين للمساهمة في تطوير اقتصاد المعرفة في الدولة.



حضر 457 طالبا وطالبة المعرض الافتراضي الذي قدم أكثر من 120 فرصة للتدريب في نطاقات واسعة من الصناعات تشمل الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والطاقة النظيفة والهندسة النووية والطيران والفضاء والنفط والغاز إضافة لقطاعات التكنولوجيا المتقدمة كالروبوتات والأنظمة الذكية وسلسلة الموارد اللوجستية والبنية التحتية.

وشهد المعرض مشاركة عدد من المؤسسات و الشركات الرائدة مثل مجموعة ايدج وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وتوازن ومؤسسة اتصالات ومؤسسة دو ومايكروسوفت وجي إي وجنرال موتورز وبي دبليو سي الشرق الأوسط وتوتال وشلمبيرغر وأكسنتشور وبنك الإمارات دبي الوطني.

كما شاركت في المعرض شركات شنايدر إليكتريك ولوكهيد مارتن ومجموعة بوسطن الاستشارية والمسعود للنفط والغاز وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية وستراتا ونور أبوظبي والجرافات البحرية الوطنية ودي ان في و دايركت تي تي.

واستفاد الطلبة من المنصة الافتراضية للتفاعل مع المؤسسات المشاركة إلكترونيا من خلال غرف رقمية تمثل كل مؤسسة وتتيح للطلبة التحدث مع ممثلي المؤسسات بشكل فردي أو مجموعات كما تتيح المنصة إمكانية إجراء المقابلات مع الطلبة وتزويدهم بالتفاصيل المتعلقة ببرامج التدريب من خلال الفيديوهات والكتيّبات الرقمية.

وقال الدكتور أحمد الشعيبي نائب الرئيس الأول للشؤون الأكاديمية وشؤون الطلبة والأستاذ المشارك في جامعة خليفة : تم تصميم برامج جامعة خليفة الأكاديمية والبحثية الشاملة بهدف رفد الطلبة بالخبرات المناسبة وتزويد الشركات الحكومية والخاصة بالكفاءات اللازمة لمؤسساتهم حيث تحرص الجامعة على إعداد طلبتها لشغل الوظائف المستقبلية وهم مسلحين بالمعرفة ومهارات القرن الواحد والعشرين".

وأكد أن طلبة جامعة خليفة أثبتوا جدارتهم على الصعيدين الشخصي والمهني فهم طلبة طموحون قادرون على تقديم الحلول المبتكرة والأفكار البناءة التي تساهم في تعزيز دور الشركات.

وفي إطار تعزيز العلاقات بين الشركات الصناعية ودعم مشاركات الطلبة والخريجين في اقتصاد الدولة والعالم بشكل عام يحرص مكتب خدمات الخريجين والتوظيف في جامعة خليفة على تنظيم عدد من الأنشطة كمعرض التوظيف السنوي ومعرض التدريب ويوم أصحاب العمل ويوم التخصصات.

كما يحرص على إقامة الشراكات والحفاظ على العلاقات مع قادة القطاع الصناعي الذين يساهمون في دعم طلبة وخريجي جامعة خليفة خلال عملية بحثهم عن برامج تدريبية وفرص عمل وغيرها من أشكال التعاون القائمة على الربط بين الطلبة والشركات.

ووفقا لمكتب خدمات الخريجين والتوظيف حصل عدد كبير من طلبة جامعة خليفة على فرص عمل وعروض تدريبية من خلال هذه المعارض في السنوات الماضية والتي ساهمت في توفير الفرص للطلبة للانتقال للمؤسسات الحكومية والخاصة الكبيرة والرئيسة في الدولة كمتخصصين فيها فيما حصل البعض الآخر من الطلبة على خبرات دولية من خلال التدريب مع شركات متعددة الجنسيات الأمر الذي ساهم في منحهم الخبرات العملية المتميزة.