شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تطبيق مجاني وسريع لعرض ملفات PDF.. تعرف عليه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

يمتاز تطبيق MuPDF المجاني بأنه يتيح عرض ملفات PDF على الهواتف الذكية المزودة بنظام التشغيل غوغل أندرويد أو أبل "آي أو إس" بدون تعقب أو إعلانات.



وإلى جانب ملفات PDF، يدعم تطبيق MuPDF السريع أيضا الصيغ XPS و OpenXPS و CBZ و EPUBو FictionBook 2، وبالتالي يتيح التطبيق إمكانية قراءة الكتب الإلكترونية.

ويتوفر تطبيق MuPDF أيضاً بإصدارات للحواسيب المزودة بنظام التشغيل ويندوز ولينوكس.