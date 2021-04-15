قتيل و12 جريحا إثر تفجير استهدف سوقا شعبية شرقي بغداد... صور وفيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب المصدر، الذي تحفظ على كشف اسمه، المعلومات متضاربة حتى الآن عن طبيعة الانفجار بعبوة ناسفة أو سيارة مفخخة، في سوق الحبيبية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة عنه، اليوم، وقوع انفجار في إحدى الأسواق بمنطقة الحبييبة شرقي العاصمة بغداد، مما أدى إلى مقتل مدني وإصابة 12 آخرين وحرق 5 سيارات، كمعلومات أولية عن الحادث.

وشهدت العاصمة العراقية، تفجيرا في 23 مارس/آذار الماضي، في منطقة بغداد الجديدة شرقي المدينة، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 4 آخرين بجروح.

وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".