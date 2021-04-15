نائب كويتي: وفيات كورونا في رقاب من وافق على تأجيل استجواب وزير الصحة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، قال مطيع: "كل يوم وفيات بسبب جائحة كورونا، وهذا كله في رقابكم يا من وافقتم على تأجيل استجواب وزير الصحة".

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وأضاف النائب في مجلس الأمة أن وزير الصحة الكويتي لن يحصل على ثقة أي نائب في البرلمان بعد ما حدث.

وكان نائبان في مجلس الأمة هما أحمد مطيع وسعود بوصليب، قد قدما استجوابا لوزير الصحة الكويتي باسل الصباح من 3 محاور، الأول: عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا، والثاني: الفساد الإداري والمالي في الوزارة، والثالث: غياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية.

وفي جلسة الأمس ثار لغط كبير داخل القاعة بعد طلب الوزير التأجيل إلى الجلسة المقبلة.

ففي الوقت الذي بدأ فيه أمين عام المجلس في عد الأصوات امتلأت القاعة بهتافات النواب بأن التصويت على التأجيل تجاوز وغير لائحي.

وبينما انسحب نواب قدرتهم بعض وسائل الإعلام بـ20 نائبا، فقد وافق المجلس على التأجيل بـ 34 صوتاً من أصل 59 ورفض 14 وعدم تصويت 11 عضواً.

وأكد نواب في البرلمان الكويتي أن تأجيل الاستجوابات مخالفة دستورية، لافتين إلى أنه لا يمكن الانتقال من بند إلى آخر ونحن مخالفون للائحة، حسب تعبيرهم، متسائلين: ما هو النص الذي استندنا إليه للتأجيل؟.

يشار إلى أن جلسة الأمس حدث فيها تشابك بين النواب بألفاظ "غير كريمة" مما اضطر رئيس المجلس لرفع الجلسة بعد أن تجمع عدد من النواب أمام المنصة احتجاجا على طريقة إدارة الجلسة.