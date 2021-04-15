مستشار رئيس الحكومة العراقية: لا تأجيل للانتخابات في أي منطقة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الخميس، شدد الهنداوي على إكمال جميع الالتزامات الخاصة لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن الأمور تسير نحو إجرائها في موعدها.

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وقال: "جميع الالتزامات الخاصة بإجراء الانتخابات سواء من الناحية القانونية أو اللوجستية تحققت"، لافتاً إلى أن "مفوضية الانتخابات أكدت استعدادها لإجراء الانتخابات في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل".

وأوضح أن "مجلس النواب أكمل التشريعات القانونية الخاصة بالمحكمة الاتحادية وحلّ المجلس، فضلاً عن إرسال رئيس الجمهورية المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات"، مشيرا إلى أن "كل الأمور تسير نحو إجراء الانتخابات في موعدها".

وشدد قائلا: "الانتخابات ستجرى في يوم واحد في جميع مناطق البلاد ولا تأجيل لأي منطقة".

جدير بالذكر أن الحديث عن تأجيل الانتخابات العراقية يتجدد من وقت لآخر، فقد سبق ونفت مفوضية الانتخابات العراقية أنباء تحدثت عن مساعٍ سياسية لتأجيل إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، حيث قالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، في تصريحات صحفية إن "الاقتراع سيجري بموعده المحدد في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وليس هناك حديث عن التأجيل".

وكانت مصادر نيابية عراقية قد تحدثت عن أن بعض القوى والكتل لا ترغب في إجراء الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، الموعد الذي حددته مفوضية الانتخابات مؤخراً تحت دوافع التزوير وعدم توفر البيئة المناسبة لتحقيق أجواء نزيهة وشفافة"، إلا أن أغلب القوى والأحزاب السياسية متفقة على المضي بإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في موعدها المعلن.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أعلن عن تحديد الـ6 من يونيو/حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات، قبل تأجيلها إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول، لأسباب فنية ولوجستية بحسب الحكومة العراقية.