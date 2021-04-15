محلل سياسي: استهداف مطار أربيل يأتي ردا على استهداف منشأة "نطنز"

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح العلواني في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن التوتر الحاصل بين إيران وإسرائيل من جهة، وبين إيران والولايات المتحدة والمشاحنات بينهما من جهة أخرى يكون الرد عليها داخل العراق.

© Sputnik . سبوتنيك. الدفاع العراقية

وأشار إلى أن هذا الرد يأتي من قبل الفصائل المسلحة الموالية لإيران، التي لا تستطيع الحكومة السيطرة عليها، محذرا من أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات دولية على العراق، نتيجة لاستهداف القوات الأمريكية المتكرر على أراضيها.

وقلل المحلل السياسي من أهمية اللجان التحقيقية التي يتم تشكيلها في العراق عقب أي حادثة، لافتا إلى أنه لا ينتج عنها أي تبعات قانونية، كما أن رئيس الوزراء العراقي لا يستطيع مواجهة الفصائل المسلحة التي تسيطر على أغلب مفاصل الدولة.

يذكر أن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، شمالي العراق، قد أعلن، مساء أمس الأربعاء، أن "صاروخا أطلق باتجاه مطار أربيل الدولي"، حيث قال محافظ أربيل أوميد خوشناو، إن "دوي انفجار سمع في محيط مطار أربيل، وقد بدأت التحقيقات لتحديد مكان إطلاق الصاروخ"، لافتا إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بعدم وجود خسائر بشرية".

ووقع الهجوم بعد ساعات من تصريح روب والر، القنصل الأمريكي في أربيل بأنهم سيضطرون إلى اتخاذ إجراءات لحماية أنفسهم، إذا لم توفر لهم السلطات العراقية الحماية، مشددا على أن الفصائل الموالية لإيران تهدد البعثات الدبلوماسية الأجنبية.