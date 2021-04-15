مصدر برلماني لـ"سبوتنيك": مجلس الشعب السوري يدعو لجلسة استثنائية الأحد المقبل

دبي - محمود عبدالرازق - دمشق-سبوتنيك.وقال مصدر برلماني سوري لـ"سبوتنيك"، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الدعوة لم تتضمن سبب انعقاد الجلسة".

فيما رجحت مصادر مطلعة لسبوتنيك أن جلسة الأحد الاستثنائية ستكون لفتح باب الترشح أمام الراغبين بخوض الانتخابات الرئاسية التي ستجري في تموز /يوليو المقبل.

هذا وكان عبد القادر عزوز، المستشار في رئاسة الوزراء السورية، كان قد صرح في وقت سابق، أن اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستور تكون مباشرة، لافتا إلى أنه لا ربط بين الانتخابات وعمل اللجنة.

وأشار عزوز إلى أنه "ليس هناك ربط بين الاستحقاق الدستوري السوري وهو إجراء الانتخابات الرئاسية وما بين عمل اللجنة الدستورية فسوريا تنفذ انتخاباتها وفق الدستور النافذ من عام 2012 وأنه لا يوجد فراغ تشريعي في هذه المسألة"