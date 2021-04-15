حماس توجه رسالة إلى السلطات السعودية بشأن "معتقلين فلسطينيين"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، صباح اليوم الخميس، إن استمرار اعتقال السعودية عشرات الفلسطينيين دون تهمة أو ذنب، خطيئة قومية.

ونشر حازم قاسم تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أضاف من خلالها أن "المعتقلين عملوا لصالح القضية الفلسطينية في إطار قوانين السعودية"، داعيا إلى الإفراج الفوري عنهم".

وذكر قاسم أنه "لا مبرر على الإطلاق لبقاء محمد الخضري، ونجله وإخوانه الفلسطينيين في سجون السعودية"، مشيرا إلى أن "الأصل إكرام المعتقلين وتكريمهم على ما قدموه خدمة للمملكة وشعبها، لا اعتقالهم وتعذيبهم".

وفي السياق نفسه، كشفت مي الخضري، كريمة ممثل حركة حماس السابق في السعودية، محمد الخضري، ومطلع الشهر الجاري، أن والدها يعاني من أمراض عدة تفاقمت أثناء اعتقاله لدى السلطات السعودية، وأن وضعه الصحي يزداد سوءا، مطالبة المملكة بإطلاق سراحه فورا ونجله، خاصة في ظل تدهور حالته الصحية.

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت السعودية إلى الإفراج عن الخضري، بعد تدهور صحته، لعدم حصوله على الرعاية الصحية، وظروف احتجازه السيئة.

ويشار إلى أن السلطات السعودية قد اعتقلت محمد الخضري، المسؤول السابق عن إدارة العلاقة مع المملكة، في أيلول/سبتمبر عام 2019، وذلك ضمن حملة اعتقالات طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية.