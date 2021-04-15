لبنان يود أن تزيد روسيا عدد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المقدمة له

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الحريري: "أنت تعلم جيدًا أن لبنان يمر الآن بظروف اجتماعية واقتصادية صعبة للغاية، وفي وضع صعب، في هذه الظروف نعتمد كثيرًا على المساعدة الشاملة لبلدنا من روسيا، بما في ذلك بمواجهة فيروس كورونا".

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وأضاف "أنتم تقدمون لنا بالفعل المساعدة المناسبة في شكل توفير اللقاحات التي نستخدمها بنشاط للتطعيمات. لكنني أود زيادة هذا العدد، خاصة مع مراعاة الصعوبات التي يواجهها بلدنا".

هذا ويتواجد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، في روسيا بزيارة عمل.

هذا ووصلت إلى مطار بيروت الدولي الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي، وأعرب وزير الصحة اللبناني حمد حسن، عن أمله بأن يؤمن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي لبلاده كمية أكبر من اللقاح المضاد لكورونا، لأن لبنان فعلا يعاني في هذه الفترة.