الرئيس بشار الأسد يصدر مرسوما يشدد على عقوبة استعمال وسائل الاحتيال

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "الرئيس الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2021 والقاضي بتشديد العقوبات على المخالفين لقانون الاتصالات، والذين يقومون باستخدام وسائل احتيالية للتلاعب بتجهيزات الاتصالات وتقانة المعلومات، بقصد التهرب من دفع الأجور المستحقة".

ويأتي المرسوم في إطار تعزيز الإجراءات المتخذة لتحصيل أموال الدولة المستحقة، وحماية الاقتصاد الوطني، ويعتبر خطوة تشريعية جديدة لوضع الأحكام الكفيلة بحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، ومصالح الدولة في قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات، وبوجه خاص لضبط المخالفات المرتكبة التي يجني منها المخالفون أموالا ضخمة على حسابِ أموال الدولة.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، أصدر أمس الأربعاء، قرارا بعزل حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول من منصبه، فيما أصدر الرئيس الأسد، المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021، المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد الذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار.

وتجاوز سعر صرف الدولار بالسوق الموازية في دمشق 3900 ليرة سورية، فيما ظل ثابتا عند مستوى 1250 ليرة في التعاملات الرسمية بالبنوك. وأدى انهيار الليرة إلى ارتفاع مستوى التضخم، وغلاء أسعار السلع الأساسية.