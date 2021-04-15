وزير خارجية تونس: علاقاتنا مع السعودية قوية وراسخة

دبي - محمود عبدالرازق - وتابع الجرندي، في تصريحات لصحيفة "البلاد" السعودية، اليوم الخميس: "نتطلع للوصول بالعلاقات الثنائية إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية"، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يحدث من خلال تفعيل آليات التعاون المختلفة واستعادة نسق الاجتماعات، لاسيما اللجنة المشتركة (السعودية – التونسية) التي عقدت دورتها العاشرة في الرياض".

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وأوضح أن جائحة كورونا حالت دون عقد الدورة الحادية عشرة، التي يجري حاليا الإعداد لعقدها في تونس لإثراء الاتفاقات المشتركة في كافة المجالات والعمل على استحداث آليات جديدة مبتكرة لتعزيز التعاون المشترك.

وقال وزير الخارجية التونسي إن السعودية كانت من أوائل الدول التي بادرت بالاستثمار في تونس والمساهمة في دعم التنمية بنحو 40 مؤسسة سعودية أو بها مساهمين سعوديين.

ولفت الوزير التونسي إلى أن حجم استثمارات تلك المؤسسات في تونس نحو 750 مليون دولار، كان لها دور في توفير أكثر من 6 آلاف و500 وظيفة مباشرة.

وتابع عثمان الجرندي: "تونس تتطلع إلى دعم حضور الاستثمارات السعودي في الاقتصاد التونسي، لأن السعودية تعد الشريك التجاري الأوّل لتونس في منطقة الخليج العربي".