شكرا لقرائتكم خبر عن نادى دبى للصحافة ينعى الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم نادى دبى للصحافة بأحر التعازى بوفاة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد؛ وفق الحساب الرسمى للنادى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وأضاف النادى فى بيانه، أنه سبق أن كرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الكاتب الكبير عن فئة «شخصية العام الإعلامية» لجائزة الصحافة العربية في دورتها السابعة"، واختتم :"نسأل الله تعالى أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته.. ويلهم أهله الصبر والسلوان".

وكان الكاتب الصحفي الكبير، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، قد توفى اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاماً. ولم يتم تحديد موعد الجنازة بعد.