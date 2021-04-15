شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تحذر من المخططات الخطيرة للإحتلال فى المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت جامعة الدول العربية من المخططات الممنهجة والخطيرة التي تنتهجها سلطات الإحتلال الإسرائيلي لفرض سياسة الأمر الواقع في المسجد الأقصى المبارك والتصعيد الحاصل في اقتحامات المستوطنين والمتطرفين اليهود للأقصى لتغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم في الأقصى.

وأدان السفير الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، في تصريح له اليوم الخميس، بأشد العبارات تصعيد سلطات الإحتلال لعدوانها العنصري على حرمة المسجد الأقصى المبارك وحرية العبادة في الشهر الفضيل استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، محذرا من أن ذلك يمثل جزءا لا يتجزأ من الانتهاكات المستمرة في القدس المحتلة بهدف التهويد وتزييف تاريخ المدينة المقدسة.

كما حذر" أبو علي" من العواقب الوخيمة لإمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإرتكاب جرائمها بحق المسجد الأقصى المبارك والمساس بحرمته وتدنيسه التي تنذر بإشعال حرب دينية في المنطقة تقوض أركان السلم والأمن الدوليين، وهو ما تتحمل مسؤوليته وتداعياته حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتحمل مسؤولياته واتخاذ الاجراءات العملية الضرورية اللازمة للضغط على إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال ) لوقف انتهاكاتها الجسيمة واستفزازاتها المرفوضة والمدانة واحترام الوضع القائم، إعمالا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تؤكد على وضعية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، وأهمية الحفاظ على مكانتها التاريخية والقانونية.