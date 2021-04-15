شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدين قصف مطار أربيل الدولى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الأمم المتحدة قصف مطار أربيل الدولى العراقى، وحثت الحكومة المركزية وحكومة الإقليم على التحرك بسرعة لمنع تكراره.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، فى تغريدة على تويتر، أوردتها الوكالة العراقية، اليوم الخميس، أن أحداث الليلة الماضية فى إقليم كردستان هى مثال آخر على المحاولات الطائشة لتأجيج التوترات وتهديد استقرار العراق.

وأكدت على إدانتها لأعمال العنف هذه ونحث الحكومتين الاتحادية وفي اقليم كردستان على التحرك بسرعة وانسجام لمنع المزيد من التصعيد.

وكان مطار أربيل تعرض إلى هجوم بالصواريخ ليلة أمس الأربعاء، مستهدفا مركزا للتحالف الدولى فى المطار، لكن داخلية إقليم كردستان ذكرت أن الهجوم نفذ بطائرة مسيّرة تحمل مادة (تى.ان.تى) شديدة الانفجار.

واستهدف مطار ربيل الدولى بعدة صواريخ فى منتصف الماضى، ما اسفر عن مقتل متعاقد مدنى وإصابة 5 آخرين وجندى أمريكى.