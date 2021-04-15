شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات» لأصحاب الأعمال: لا تؤخروا سداد الاشتراكات تجنباً للغرامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حثت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أصحاب الأعمال على الالتزام بسداد الاشتراكات في مواعيدها.

وقال حساب التأمينات الاجتماعية على تويتر: “عزيزي صاحب العمل التزامك بسداد الاشتراكات في الوقت المحدد يساهم في الاستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية ويجنبك الوقوع في غرامات التأخير”.

وأشارت إلى أن الوقت المحدد يقصد به الخمسة عشر يوما الأولي من الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتركات، مؤكدة على أن الالتزام بذلك يسهم في استمرار الاستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية ويجنب أصحابها الوقوع في غرامات التأخير.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية قنوات سداد الاشتراكات والتي تمثلت في (أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي، الهاتف المصرفي، الإنترنت المصرفي، فروع البنوك).