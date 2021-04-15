شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: أمطار غزيرة مع تساقط حبات البَرَد على هذه المناطق حتى صباح الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر بمناطق المملكة من اليوم الخميس حتى صباح الجمعة.

وتوقع الحصيني، هطول أمطار من خفيفة لغزيرة مع حبات برد على أجزاء من الباحة، وعسير، والطائف وشرقها، وجنوب وغرب منطقة الرياض، وجنوب وشرق منطقة المدينة المنورة، وجنوب الشرقية، إضافة إلى رياح مثيرة للغبار.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وقد تصحب بزخات من البرد على مرتفعات نجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الشرقية منها، وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، والقصيم.