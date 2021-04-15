بهذا الحل.. "أنستجرام" تحاول الخروج من أزمة "اللايك"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

يواصل "أنستجرام" محاولات البحث عن حل لأزمة عرض إبداءات الإعجاب ("لايك") تحت الصور ومقاطع الفيديو وآثارها الضارة.



ويرى أنستجرام أن هناك آثار ضارة مرتبطة محتملة لعملية حصد الإعجابات على الصور والفيديوهات (اللايك)، نظراً لسعي المستخدمين إلى حصد التفاعل الإيجابي مع ما ينشرونه على شبكات التواصل الاجتماعي.

فبعد اختبارات عدة بيّنت أن بعض الأشخاص لم يعودوا يرون عدد "الإعجابات" التي تحصدها منشوراتهم، أعلن التطبيق التابع لـ"فيسبوك" الأربعاء عن تجربة جديدة تتيح للمستخدمين أن يقرروا بأنفسهم الأنسب لهم.

وأوضح "أنستجرام" في بيان أن المستخدمين سيكونون قادرين على "اتخاذ قرار بتفعيل الخيار الذي يناسبهم، سواء أكان عدم مشاهدة عدد الإعجابات على منشورات الآخرين، أو إلغاء تنشيط الإعجابات على منشوراتهم الخاصة أو الإبقاء على التجربة الأصلية".

وكان "أنستجرام" حجب "الإعجابات" لمجموعة صغيرة من الأشخاص في عام 2019، لكن النتائج كانت متفاوتة، إذا أن بعض من شملهم الاختبار قالوا إنهم شعروا بضغط أقل، في حين أن البعض الآخر أبدى رغبته في معرفة المحتوى الذي يلقى نجاحاً وتحديد الاتجاهات الشائعة.

ولم يعد بإمكان المستخدمين المعنيين رؤية عدد "إبداءات الإعجاب" التي كانت تتلقاها منشورات الآخرين، وبقي في إمكانهم الاطلاع على عدد "الإعجابات" العائدة إلى منشوراتهم، ولكن من خلال النقر على صفحة مختلفة.

وقال ناطق باسم "أنستجرام" في يوليو/تموز 2019 "نحن نجري هذا الاختبار لأننا نريد أن يركز المستخدمون على الصور ومقاطع الفيديو المنشورة، وليس على عدد الإعجابات التي يحصلون عليها". وأضاف "لا نريد أن تبدو أنستقرام وكأنها نوع من منافسة".

وأظهرت دراسة أجراها مركز "بيو" للأبحاث عام 2018 في الولايات المتحدة أن 72% من المراهقين يستخدمون "أنستقرام" وأن نحو 40% منهم شعروا بضرورة ألا ينشروا إلا المحتوى الذي حصل على الكثير من "الإعجابات" أو التعليقات .

وقال عالم النفس ورئيس المرصد الفرنسي للعوالم الرقمية مايكل ستورا، في أكتوبر/تشرين الأول الفائت إن السعي المحموم إلى حصد "الإعجابات" يجعل المراهقين "أسرى فقاعة زائفة من الكمال" توحي لهم أنهم "ليسوا بالمستوى المطلوب".

وخلص "أنستجرام" إلى أن هذا الاختبار الجديد الذي أُجريَ على المستوى العالمي يتيح "فهم ما إذا كانت حقيقة إعطاء مزيد من التحكم لكل مستخدم ، لبناء التجربة التي تلائمه ، تساعد على تقليل الضغط بطريقة مناسبة".