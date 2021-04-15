ببطارية تدوم 3 أيام.. نوكيا تطلق هاتفين جديدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت شركة نوكيا هاتفيها G10 و G20 الجديدين بميزة وقت التشغيل الطويل للبطارية، والذي يصل إلى ثلاثة أيام، وهو الوقت الأطول على الإطلاق لهاتف ذكي من نوكيا.



وأوضحت الشركة الفنلندية أنه تم الوصول إلى هذا الوقت بفضل بطارية سعة 5050 مللي ساعة.

ويبلغ سعر الهاتف G10 139 يورو، ويتوفر باللونين Night وDusk، بوزن 190 غراماً وشاشة قياس 6.51 بوصة بدقة وضوح 720× 1600 بيكسل، ومعالج بسعة 3 غيغابات وذاكرة داخلية 32 غيغابايت، يمكن توسيعها حتى 512 غيغابايت، باستخدام بطاقة ذاكرة microSD.

ويدعم الجهاز بطاقة SIM مزدوجة، فضلاً عن تقنيات LTE CAT4 و WiFi 802.11 b / g / n و Bluetooth 5.0 و GPS / AGPS.

وتتكون الكاميرا الخلفية الثلاثية من عدسة رئيسية بدقة 13 ميغابيكسل مع عدسة ماكرو 2 ميغابيكسل وعدسة لبيانات العمق بدقة 2 ميجابيكسل. وهناك أيضاً كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل. وبالإضافة إلى منفذ USB-C، يشتمل نوكيا G10 على مقبس سماعة رأس قياس 1.3 ملم وراديو FM مدمج.

أما الهاتف G20 فيتوفر باللونين Night وGlacier وبسعر 169 يورو، بينما يزن 195 غراماً. ويعتمد الهاتف على معالج ميدياتيك Helio G35، مع 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و64 غيغابايت من الذاكرة الداخلية القابلة للزيادة.

وفي الجزء الخلفي من نوكيا G20 تم تركيب كاميرا رباعية تتألف من عدسة رئيسية بدقة وضوح 48 ميغابيكسل وعدسة ذات زاوية فائقة الاتساع 5 ميغابيكسل وعدسة لبيانات العمق 2 ميغابيكسل وعدسة ماكرو 2 ميغابيكسل.