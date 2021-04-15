الرئيس اللبناني عن ترسيم الحدود: أنا مؤتمن على حقوق بلادي ولن أفرط فيها

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية نشرته قناة "الجديد"، أكد الرئيس اللبناني أنه مؤتمن على السيادة والحقوق والمصالح ولن يفرّط بها".

بيان الرئاسة اللبنانية جاء عقب لقاء بين الرئيس ميشال عون ووفد أمريكي برئاسة مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد هيل، والذي يزور لبنان حاليا.

وأكد البيان أن عون شدد على وجوب تجنيب لبنان أي تداعيات سلبيّة قد تتأتى عن أي موقف غير متأنٍ، وعلى بذل كل الجهود ليكون ترسيم الحدود موضع توافق بين اللبنانيين وليس موضع انقسام بهدف تعزيز موقف لبنان في المفاوضات.

وطالب عون باعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط وفقًا للقانون الدولي، والالتزام بعدم القيام بأعمال نفطيّة أو غازيّة وعدم البدء بأي أعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية" على حد تعبير البيان.

ومع تأكيد عون على أسس انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود شدّد على أنّه يحق للبنان أن يطوّر موقفه وفقًا لمصلحته وبما يتناسب مع القانون الدولي ووفقًا للأصول الدستوريّة.

ولفت البيان إلى أن الرئيس اللبناني أكد على أهميّة الاستمرار في مفاوضات ترسيم الحدود واستكمال الدور الأمريكي من موقع الوسيط النزيه والعادل.