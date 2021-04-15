البحرين والإمارات تدينان إطلاق "أنصار الله" طائرات مسيرة باتجاه السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة خارجية مملكة البحرين عبر تويتر، إنها "تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية أربع طائرات مسيرة (مفخخة) وخمسة صواريخ باليستية باتجاه مدينة جيزان في المملكة العربية السعودية الشقيقة".

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية"، حسبما نقلت صحيفة "الإمارات اليوم".

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، صباح اليوم الخميس، إنها استخدمت طائرات مسيرة وصواريخ لمهاجمة أهداف في مدينة جازان جنوبي السعودية، بينها هدف تابع لشركة أرامكو النفطية العملاقة مما أدى لاندلاع حريق.

وقال يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة: "نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية هجومية مشتركة بـ11 صاروخا وطائرة مسيرة استهدفت شركة أرامكو ومنصات الباتريوت وأهدافا حساسة في جيزان".

وأضاف: "تم استهداف شركة أرامكو وأهدافا أخرى بسبعة صواريخ نوع سعير وبدر وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله ونتج عنها اشتعال حرائق كبيرة في شركة أرامكو. فيما تم استهداف مخازن و قواعد الباتريوت بأربع طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة".