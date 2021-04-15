وفاة نقيب الصحفيين المصري الأسبق مكرم محمد أحمد

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / KEVIN MOHATT

وقالت بوابة "الأهرام" نبأ وفاة الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، الذي شغل عدة مناصب فضلا عن نقيب الصحفيين، منها الأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب، كما سبق له وتولى رئاسة المجلس الأعلى للإعلام في مصر.

يذكر أن مكرم محمد أحمد ولد يوم 25 يونيو/حزيران عام 1935 فى المنوفية، وحاصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957، وبدأ عمله الصحفى محررًا بصحيفة الأخبار ثم مديرًا لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق، ثم مراسلاً عسكريًّا باليمن عام 1967 ورئيس قسم التحقيقات الصحافية بالأهرام وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديرًا لتحرير الأهرام.

وفى العام 1980 شغل مكرم منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور ونقيب الصحفيين من عام 1989 حتى عام 1991 ومن عام 1991 حتى عام 1993، والمعروف أنه كان من مؤيدى مبارك وسياسته فى جميع المجالات، حسبما ذكر موقع "المجلس الأعلى للثقافة" المصري.

وفى عام 2007خاض المعركة الانتخابية فى منافسة رجائى الميرغنى نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط وحصل فيها على 70% من أصوات الناخبين البالغ عددهم 3582 صحفيا مصريا.