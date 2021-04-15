وزير التربية اللبناني: عودة الدراسة 21 أبريل \نيسان على ثلاث مراحل

دبي - محمود عبدالرازق - وفي تصريحات لـ"إم تي في لبنان نيوز" قال المجذوب:" لكي ننقذ ما تبقّى من العام الدراسي تبدأ العودة في التعليم المدمج اعتباراً من 21 نيسان وفقاً لثلاث مراحل والعودة لن تكون للتلامذة الذي يعانون من أوضاع صحية"

وعن طبيعة المناهج التي سيتم تدريسها للطلبة في هذه الفترة أوضح الوزير اللبناني أنهم قاموا بعمل تقليص للمناهج، قائلا: "حضرنا تقليصاً للمناهج الدراسية لكل الصفوف واليوم وقعنا قرارات التقليص بعد تعديلات بسيطة".

وأكد أنهم قاموا كذلك بتحضير منصات للتعلم عن بُعد، وإصدار خطة لها، مؤكدا: "تم تأمين ما ينقصنا من حواسيب كما أمّنّا 60 ألف تابلت للتلامذة".

وبخصوص تأمين الطلاب بعملية التلقيح قال وزير التربية اللبناني : افتتحنا مرحلة التلقيح لصفوف الثانوية العامة، وسيتبعها باقي المراحل"، لافتا إلى أنه "إذا لم ننته من عملية التلقيح فهذا لا يعني أننا لا يمكننا العودة بخطة التعليم المدمج، مع الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية".

وتحدث الوزير اللبناني عن وضع المدرسين قائلا: "وضع الأساتذة سيء والوضع الصحي في لبنان خاص، وهذه قضية شعبوية وانتخابية وسياسية بامتياز، ولكن هذا ليس دور وزارة التربية، والوزير بدوره يجب ألا يذهب الى القرار السهل كما يجب حماية العام الدراسي لا تضييعه" حسب تعبيره.

وطالب المجذوب مجلس النواب يتخصيص مبلغ لدعم العمل التربوي في الوزارة قائلا: "نتمنّى أن يقوم مجلس النواب بإقرار مشروع قانون معجل لتخصيص مبلغ 500 مليار ليرة من أجل دعم الشؤون التربوية".

وعن الامتحانات وخصوصا امتحانات الشهادات الرسمية أكد وزير التربية اللبناني أن وزارته قررت إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها حضوريًّا على أن تبدأ يوم الإثنين 26 يوليو/ تموز.

وقال: "أؤكّد أنّ مستوى المسابقات سيكون مدروساً وعادلاً، ولن تكون الامتحانات شكلية، أما امتحانات الشهادة المتوسطة فستكون مدرسية مع بعض الاستثناءات بحسب العدد والمدرسة وستكون بإشراف الوزارة وتبدأ في 12 يوليو.