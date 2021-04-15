السودان.. دعوات لإغلاق حدود دارفور مع 4 دول لمنع تدفق السلاح

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة "التيار"، صباح اليوم الخميس، بأن حركة تحرير السودان، بقيادة مصطفى تمبور، وهي واحدة من بين 14 فصيلاً وقعت على اتفاق السلام في عاصمة جنوب السودان، جوبا، مؤخرا، قد طالبت بإغلاق الحدود على خلفية أعمال عنف قبلي مميتة، شهدتها مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، بين قبيلة المساليت وقبائل عربية، أودت بحياة 144 شخصا وجرح 233 آخرين.

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ونقلت الصحيفة على لسان تمبور، أنه لوقف عمليات التفلت الأمني، فإنه يجدر على الحكومة إغلاق حدود دارفور، مع تشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا وجنوب السودان، مشيرا إلى أن الخطوة من شأنها وضع حد لانتشار السلاح وإيجاد سد منيع لمن أسماهم بـ"الذين يعبرون الحدود من المتفلتين والمليشيات".

سبق أن قرر مجلس الأمن والدفاع، وهو أعلى سلطة في البلاد، مراقبة الحدود لمنع تدفق وانتشار السلاح، وذلك في 12 من الشهر الجاري، في أعقاب أحداث الجنينة، التي اندلعت في الثالث من الشهر نفسه، واستمرت لأكثر من أسبوع، مشددا على ضرورة نشر قوة تدخل سريع في دارفور.

ودعت حركة تحرير السودان، بقيادة مصطفى تمبور، إلى تعجيل تشكيل القوة المشتركة التي أقر اتفاق السلام نشرها في دارفور لحفظ الأمن، بعد انسحاب بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد"، قائلا: