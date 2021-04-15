شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون بقيادة المتطرف غليك يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد المتطرف "يهودا غليك"، اليوم الخميس، اقتحاما جديدا للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن 185 مستوطنا تقدمهم المتطرف غليك اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية داخله.

من جانب أخر قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس، إن إدارة سجن "إيشل" تماطل فى تقديم العلاج اللازم للأسير شرحبيل أبو ذريع 49 عاما، من بلدة العيزرية بمدينة القدس، والمحكوم بالسجن الإدارى.

وأوضحت الهيئة فى بيان، أن الأسير أبو ذريع يعانى من عدة أمراض مزمنة، وأشارت إلى أن إدارة المعتقل لا تكترث لحاله، وتكتفى بإعطائه المسكنات وتماطل فى متابعة أوضاعه الصحية الصعبة.