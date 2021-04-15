شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم من لم يعلم بدخول رمضان إلا في نهار يومه الأول ولم يبيت نية الصيام؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الشيخ سعد الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، حكم من علم بدخول شهر رمضان بعد انقضاء جزء من نهار أول يوم وهو نائم، دون أن يُبيت نية الصيام من الليل. وقال الشيخ الخثلان إنه يلزم على هذا الشخص قضاء هذا اليوم بعد ذلك، لأن الصائم في تلك الحالة لم يُبيت النية من الليل. وتابع: “الصيام الواجب لا بد فيه أن تُبيت النية من الليل حتى يكون كل النهار مشمولاً بالصوم؛ كون النية في الصيام هي ركن أساسي”.

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