أحدث الإحصائيات.. رقم قياسي في الهند و30 ألف إصابة بألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الخميس، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 138 مليونا و865 ألفا و560 إصابة، حتى الخميس.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و986 ألفا و118 حالات وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 111 مليونا و647 ألفاً و82 حالة.

ووفقا للعين، في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

كشفت بيانات وزارة الصحة الهندية أن البلاد سجلت عددا قياسيا من حالات الإصابة اليومية بمرض كوفيد-19 بلغ 200739 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 1038 ليصل الإجمالي إلى 173123.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 14.1 مليون لتحل في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة التي تقود الحصيلة العالمية بنحو 31.4 مليون إصابة.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس إن البلاد سجلت 10 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 في 14 أبريل نيسان انخفاضا من 12 حالة في اليوم السابق.

وأكدت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة كانت عدوى واردة من الخارج.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى 15 من 12 حالة في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 90457 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

سجلت البرازيل 3459 وفاة مرتبطة بمرض كوفيد-19 و73513 حالة إصابة جديدة بالمرض، وفقا لبيانات نشرتها وزارة الصحة.

وسجلت البلاد حتى الآن 361884 وفاة في المجمل بسبب كورونا و13 مليونا و673507 حالة إصابة مؤكدة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، الخميس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 29426 حالة ليصل الإجمالي إلى 3 ملايين و73442.

وأشارت البيانات إلى وفاة 293 شخصا جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 79381.