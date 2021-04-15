لتصنيع أولى سياراتها الكهربائية.. أبل تقترب من إتمام الاتفاق مع شركة كورية جنوبية وأخرى كندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تقترب شركة أبل الأمريكية من إتمام الاتفاق مع شركة كورية جنوبية وأخرى كندية لتصنيع أولى سياراتها الكهربائية ذاتية القيادة.



وقد ترى سيارة أبل الكهربائية النور بعد كل ما أثير من شائعات حول إلغاء المشروع، وذلك وفق تقارير جديدة نقلا عن أحد المصادر بكوريا الجنوبية تفيد بأن شركة أبل استقرت على شركائها في تصنيع أول سيارة تنتجها.

ووفق موقع "ديجيتال ترندز"، تقترب أبل لإتمام الاتفاق مع شركة الإلكترونيات LG الكورية الجنوبية لتكون شريكتها الأولى في هذا المشروع.

يشارك في مشروع سيارة أبل أيضا شركة قطع غيار السيارات الكندية، "ماجنا إنترناشيونال".

وكانت LG قد أعلنت من قبل عن مشروع جديد تعمل عليه بالشراكة مع شركة "ماجنا"، باسم LG Magna e-Powertrain، يرجح أنه حجر الأساس لمشروع سيارة أبل، وذلك بحسب موقع "كوريا تايمز" الكوري.

وفي حال إتمام الاتفاق بين أبل وشريكاتها الجدد، تستهدف أبل عام 2025 لتكون عام ظهور سيارتها الأولى رسميا.