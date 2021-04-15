شركة مايكروسوفت تكشف النقاب عن لاب توب جديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت شركة مايكروسوفت الأمريكية اللاب توب Surface Laptop 4 الجديد، الذي يتوفر بحجمين 13.5 و15 بوصة، وببطارية تدوم لنحو 19 ساعة.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن الموديل الأصغر ينبض بداخله معالج سداسي أو ثماني النوى (Ryzen 5 4680U أو Ryzen 7 4980U)، بينما ينبض بداخل الموديل الأكبر المعالج Ryzen 7 ثماني النوى فقط.

ومع هذه المعالجات تصل مدة تشغيل البطارية إلى 19 ساعة في الموديل الأصغر و17.5 ساعة في الموديل الأكبر.

كما يمكن تجهيز اللاب توب الجديد بمعالجات إنتل Core-i (الجيل الحادي عشر)؛ حيث يمكن تجهيز الموديل الأصغر بالمعالج Core-i5 مع فترة تشغيل بطارية تصل إلى 17 ساعة، بينما يمكن تجهيز الموديل الأكبر بالمعالج Core-i7 مع فترة تشغيل بطارية تصل إلى 16.5 ساعة.

ومن ناحية أخرى يتوفر الموديل 13.5 بوصة بسطح مكسو بقماش ألكانترا الفاخر باللون الأزرق أو البلاتيني، كما أنه يتوفر بمظهر معدني باللون الأسود أو الرملي.

أما الموديل 15 بوصة فيتوفر بمظهر معدني فقط باللون الأسود أو البلاتيني.

مواصفات لاب توب مايكروسوفت Surface Laptop 4

الموديل الأصغر ينبض بداخله معالج سداسي أو ثماني النوى (Ryzen 5 4680U أو Ryzen 7 4980U)

الموديل الأكبر ينبض بداخله معالج Ryzen 7 ثماني النوى فقط

مدة تشغيل البطارية في موديل 13.5 بوصة تصل إلى 19 ساعة

مدة تشغيل البطارية في موديل 15 بوصة تصل إلى 17.5 ساعة

يمكن تجهيز اللاب توب الجديد بمعالجات إنتل Core-i (الجيل الحادي عشر)

يمكن تجهيز الموديل الأصغر بالمعالج Core-i5 مع فترة تشغيل بطارية تصل إلى 17 ساعة

يمكن تجهيز الموديل الأكبر بالمعالج Core-i7 مع فترة تشغيل بطارية تصل إلى 16.5 ساعة

يتوفر الموديل 13.5 بوصة بسطح مكسو بقماش ألكانترا الفاخر باللون الأزرق أو البلاتيني

الموديل 15 بوصة فيتوفر بمظهر معدني فقط باللون الأسود أو البلاتيني