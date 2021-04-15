روسيا تعلن بدء إنتاج لقاحها الرئيس المضاد لفيروس كورونا في صربيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت روسيا، امس، بدء إنتاج لقاحها الرئيس المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في صربيا، لتكون أول دولة أوروبية تقوم بتصنيع "سبوتنيك-في" بعد روسيا وبيلاروس.



وذكر صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي موَّل اللقاح، في بيان: "أصبحت صربيا أول دولة في جنوب أوروبا تنتج سبوتنيك-في".

ولفت متحدث باسم الصندوق إلى أن روسيا وبيلاروس تنتجان حالياً هذا اللقاح في أوروبا.

وأعلن وزير الابتكار الصربي، نيناد بوبوفيتش، في تغريدة على "تويتر"، أن الإنتاج في صربيا سيبدأ في 20 مايو.

وقال كيريل ديميترييف، المدير العام للصندوق الروسي، في بيان: "يمكن زيادة حجم التطعيم بشكل كبير بفضل بدء الإنتاج محلياً".

يُذكر أنه تم التأكد من فعالية اللقاح الروسي المستخدم حالياً في 60 دولة.