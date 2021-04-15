لمساهمتهم في مواجهة فيروس كورونا.. كندا تمنح الإقامة الدائمة لـ 90 ألف أجنبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن وزير الهجرة الكندي ماركو مينديسينو أمس الأربعاء أن بلاده ستمنح الإقامة الدائمة لأكثر من تسعين ألف طالب وعامل أجنبي عملوا في الخطوط الأمامية خلال فترة تفشي وباء كوفيد-19 وساعدوا في علاج المصابين.



وبرنامج الإقامات الدائمة، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 9 مايو، مخصص للعاملين في مجال الصحة العامة أو قطاعات أخرى حيوية، مثل عمال المتاجر والمزارع وسائقي الحافلات، إضافة الى الخريجين الذين نالوا شهادات في السنوات الأربع الماضية.

وقال مينديسينو إن هذا الإجراء يساعد كندا على تحقيق هدفها المتمثل في استقبال أكثر من 400 ألف مهاجر هذا العام، لتعويض انخفاض معدل الهجرة خلال العام الماضي بعد إغلاق الحدود.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي "لقد سلط الوباء الضوء على المساهمات الرائعة للوافدين الجدد".

كما أشار الى أن "هذه السياسات الجديدة سوف تساعد هؤلاء الذين لديهم وضعيات مؤقتة على التخطيط لمستقبلهم في كندا ولعب دور رئيسي في الانتعاش الاقتصادي ومساعدتنا على إعادة البناء بشكل أفضل".

وتوجه الى مستحقي الإقامات بالقول "قد يكون وضعكم مؤقتا، لكن مساهماتكم دائمة (...) ونريدكم أن تبقوا".