شكرا لقرائتكم خبر عن «فريق غوث» ينقذ سيارة تابعة لشركة صينية علقت بصحراء بيشة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن فريق “غوث” التطوعي للبحث والإنقاذ، بتوفيق الله، من إنقاذ سيارة تابعة للشركة الصينية السعودية، بعد أن علقت بالرمال في صحراء بيشة.

وقدمت الشركة الصينية السعودية لخدمات الاتصالات المحدودة، الشكر والعرفان لفريق غوث للإقناذ على الجهود التي بُذلت لإنقاذ السيارة التابعة لها بعدما علقت في الرمال، وتم إنقاذ حياة ركابها.