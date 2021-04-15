شكرا لقرائتكم خبر عن «العمار» يكشف امتيازات الحصول على لقاح «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار، الحل الأمثل لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الفترة الماضية.

وقال العمار في مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن الحل يكمن في الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف أن هناك العديد من الامتيازات التي يتمتع بها المحصنون من الفيروس، والتي تتضمن عدم الحاجة إلى العزل المنزلي في حال مخالطة أحد المُصابين بالفيروس، مع انخفاض احتمالية الإصابة للمُحصن.

وأضاف أن المحصنين يمكنهم أن يجلسوا مع بعضهم دون ارتداء الكمامات، وكذلك مع أسرهم وأقاربهم، بالإضافة إلى عدم خضوعهم للحجر في حال السفر لبلدان أخرى.

ولفت إلى أن هناك مسارين لزيادة الوقاية من الفيروس في المملكة، وهما استمرار أعمال التلقيح للوصول إلى المناعة المجتمعية، إلى جانب مواصلة الالتزام من قبل الجميع بالإجراءات الاحترازية.